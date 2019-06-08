Движение на улицах Флорилор и Студенческой ограничат на несколько дней

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Как сообщили в мэрии Кишинёва, дорожное движение на улице Флорилор, на участке между улицами Студенческой и Матей Басараб, будет приостановлено с сегодняшнего дня до 10.06.2019 до 04:00. Ограничение связано с ремонтом канализационных сетей.

Во время выполнения работ движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

Маршрут №112:

Туда – с ул. Флорилор по Матей Басараб, пр-т Москова;

Обратно – с пр-т Москова по улицам Матей Басараб, Флорилор и далее по установленному маршруту.

Кроме того, в период с 15.06.2019 с 00:00 – 17.06.2019 до 04:00 дорожное движение будет приостановлено на улице Студенческой, на участке между пр-т Москова и ул. Флорилор, в связи с выполнением работ по монтажу канализационных сетей.

Движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

Автобусы на маршрутах: №26, №28, №47 и №48:

Туда – с ул. Студенческой по ул. Флорилор, ул. Матей Басараб, пр-т Москова и далее по установленным маршрутам;

Обратно – по тем же маршрутам.

Маршруты №130, №140, №148, №152, №162 и №186:

Туда – с пр-т Москова по ул. Матей Басараб, ул. Флорилор, ул. Студенческой и далее по установленным маршрутам.

Обратно – по тем же маршрутам.

Водителям, пересекающим данные участки, рекомендуется придерживаться временной дорожной сигнализации или объезжать данную зону.