Движение на одной из улиц столицы будет частично перекрыто до середины февраля: как будет ездить общественный транспорт

Движение на одной из улиц столицы будет частично перекрыто до середины февраля: как будет ездить общественный транспорт

Примэрия муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 9 декабря по 18 февраля будет перекрыто дорожное движение на пересечении улиц Четатя Килия и Титулеску, а также на пересечении улиц Четатя Килия и Бусоёчешть в столичном секторе Ботаника в связи с проведением работ по прокладке водопроводных сетей на указанных улицах.

Таким образом, на время проведения ремонтных работ маршрут рейсового микроавтобуса №135 будет изменён следующим образом:

  • Туда – с Мунчештского шоссе на ул. Буребиста, ул. Четатя Алба и далее по установленным маршрутам.
  • Обратно – с ул. Четатя Алба на ул. Буребиста, Мунчештское шоссе и далее по установленным маршрутам.

Водителей, пересекающих данный участок, просят соблюдать временные дорожные знаки.

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