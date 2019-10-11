Движение на одной из улиц Ботаники перекрыто: куда перенаправят общественный транспорт

Движение на одной из улиц Ботаники перекрыто: куда перенаправят общественный транспорт

В столичной примэрии сообщают, что сегодня, 11 октября, будет приостановлено движение на улице К. Вырнав, на участке между Н. Тестемицану и Авиценна. На данном участке ведутся работы по асфальтированию дороги.

Работы будут проходить с 08:00 до 20:00. Планируется заасфальтировать 3 200 м² дороги.

На период проведения работ маршрут микроавтобуса №112 сокращается до улицы Н. Тестемицану, пересечение с улицей К. Вырнав. Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать соответствующий участок.

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