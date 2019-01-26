Движение на одной из трасс на юге страны остаётся затруднённым

Движение на одной из трасс на юге страны остаётся затруднённым

Дорожное движение временно приостановлено на участке национальной трассы R35-Баймаклия-Тараклия де-Салчие-R32. Об этом сегодня утром сообщила Государственная дорожная администрация.

Дорожное движение на остальных национальных дорогах по-прежнему проходит в зимних условиях. Все опасные участки дороги контролируются дорожными службами.

Накануне вечером на национальных дорогах проводились работы по уборке снега. Было задействовано 100 единиц спецтехники и 220 работников. Также было израсходовано более 1 040 тонн противоскользящего материала, пишет trm.md.

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