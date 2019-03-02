Движение на некоторых улицах столицы будет приостановлено до конца марта

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Дорожное движение на улице 31 августа 1989 в периметре улиц Митрополит Бэнулеску-Бодони и Александра Пушкина будет приостановлено со вторника, 5 марта, до конца текущего месяца. Ограничения связаны с проведением работ по прокладке сетей.

Также со вторника движение будет приостановлено на этой же улице в периметре Измаил и Льва Толстого и между Ион Василенко и Чуфля. В этот же период времени нельзя будет ездить по улице Михай Эминеску в периметре улиц 31 августа и Букурешть, а также по улице Аврам Янку между Сфынтул Георге и Тигина.

Водителей просят соблюдать временно установленные знаки.