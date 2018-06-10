Движение на некоторых улицах сегодня перекроют, а транспорт перенаправят

Движение на некоторых улицах сегодня перекроют, а транспорт перенаправят
В связи с мероприятием “Вместе скажем “Нет!” торговле людьми”, которое будет проходить 10 июня, на некоторых улицах столицы будет перекрыто дорожное движение. 

В частности, в рамках 5-километрового марафона, который начнется в 12.00, движение закроют на бульваре Штефан чел Маре в периметре улиц Измаил и Тома Чорба. Общественный транспорт перенаправят на прилегающие улицы.
В то же время с 13.30 до 19.00 будет приостановлено движение в периметре улиц Бэнулеску-Бодони – Александра Пушкина.

 

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