Движение на некоторых улицах сегодня перекроют, а транспорт перенаправят

В связи с мероприятием “Вместе скажем “Нет!” торговле людьми”, которое будет проходить 10 июня, на некоторых улицах столицы будет перекрыто дорожное движение.

В частности, в рамках 5-километрового марафона, который начнется в 12.00, движение закроют на бульваре Штефан чел Маре в периметре улиц Измаил и Тома Чорба. Общественный транспорт перенаправят на прилегающие улицы.

В то же время с 13.30 до 19.00 будет приостановлено движение в периметре улиц Бэнулеску-Бодони – Александра Пушкина.