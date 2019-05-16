Движение на некоторых столичных улицах будет перекрыто на месяц: общественный транспорт меняет маршруты

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Примэрия муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 20 мая по 20 июня будет частично перекрыто дорожное движение на улице Б. Бодони в периметре между улицами К. Тэнасе и П .Рареш, 18.

По данным пресс-службы ведомства, такое решение было принято в связи с проведением работ по ремонту теплосетей в данной зоне. Так как дорожное движение будет частично перекрыто, маршрут рейсового микроавтобуса №192 будет реорганизован следующим образом:

Туда – с улицы Иерусалим на бул. Г. Виеру, ул. Албишоара, а далее по ранее установленному маршруту.

Кроме этого, в период с 17 мая по 17 июня запланированы работы по ремонту теплосетей на улице Соколень в столичном секторе Рышкановка. В связи с этим в указанный период будет частично перекрыто дорожное движение на улице Соколень в периметре между улицей Язулуй и переулком Студенцилор, а маршруты общественного транспорта будут реорганизованы следующим образом:

Автобусы №26 и №28, а также микроавтобусы №162 и №186 – с ул. Дойна на ул. Соколень, ул. Чеукарь, Каля Орхеюлуй, ул. Студенцилор, а далее по ранее установленным маршрутам.

Водителей призывают соблюдать временно установленные дорожные знаки.