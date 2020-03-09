Движение через КПП “Атаки-Могилёв-Подольский” будет затруднено в течение месяца

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Пограничная полиция сообщает, что с завтрашнего дня и до 10 апреля пересечение молдо-украинской границы через КПП “Атаки-Могилёв-Подольский” будет затруднено. Ограничения коснутся водителей крупнотоннажного транспорта.

Согласно информации, полученной от таможенной службы Украины, на территории данного КПП были начаты работы по ремонту. В связи с этим движение большегрузов (с прицепом или полуприцепом) в направлении въезда в Республику Молдова будет ограничено. Ограничения не коснутся водителей легковых автомобилей и автобусов.

Также с 16 марта по 31 июля из-за ремонтных работ на КПП “Паланка” будет ограничено движение грузовых автомобилей общей массой более 10 тонн и пассажирских автобусов вместимостью более 21 посадочного места.

В этих условиях мы призываем участников трансграничного движения своевременно планировать свой маршрут с учетом рекомендаций властей. Спасибо за понимание!

. Чтобы избежать очередей, представители пограничных и таможенных служб будут работать в усиленном режиме.