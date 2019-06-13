Движение большегрузного транспорта будет ограничено в жаркую погоду

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Движение большегрузных транспортных средств на национальных дорогах будет временно ограничено. Запрет относится к автомобилям, общий вес которых превышает 20 тонн, и будет действовать в дни, когда температура воздуха будет превышать 30 °C, с 10.00 до 20.00.

Стоит отметить, что подобные ограничения действуют ежегодно. Они не относятся к транспорту, осуществляющему пассажирские перевозки, перевозку живых животных, скоропортящихся продуктов животного и растительного происхождения, задействованному в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оснащенному оборудованием по оказанию первой помощи и/или задействованному в дорожных ремонтных работах в пределах строительных площадок.