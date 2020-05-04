Две женщины пострадали в результате серьёзного ДТП в Пересечино (ВИДЕО)

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Авария произошла на опасном повороте вблизи села Пересечино Оргеевского района. В результате дорожного инцидента пострадали две женщины.

По данным пресс-секретаря Инспектората полиции Оргеева Елены Бэетрэу, столкновение произошло после того, как одна из водительниц не справилась с управлением на опасном повороте и выехала на встречную полосу. В результате этого она врезалась “лоб в лоб” в другой автомобиль, который ехал по правилам, передаёт echipa.md.

На место происшествия прибыла бригада врачей. Женщинам понадобилась медицинская помощь. Полицейские установили, что обе автоледи находились за рулём в трезвом состоянии.

Обстоятельства аварии выясняются.

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