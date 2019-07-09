Две женщины и мужчина были госпитализированы после аварии с участием маршрутки (ВИДЕО)

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Две женщины и мужчина были доставлены в больницу после того, как автомобиль, в котором они находились, врезался в маршрутку. Водители обвиняют друг друга в случившемся.

Авария произошла вчера, 8 июля, на пересечении улиц Т.Владимиреску и Киев столичного сектора Рышкановка. 44-летний водитель автомобиля марки Skoda утверждает, что мужчина, который находился за рулём микроавтобуса рейса 138, не пропустил его, передаёт protv.md.

Однако водитель микроавтобуса отрицает свою вину. По его словам, мужчина за рулём легковушки должен был пропустить его, так как он двигался по второстепенной дороге.

Пассажиры, которые находились в автомобиле Skoda были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи. У них были диагностированы черепно-мозговые травмы. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП и устанавливают виновного.