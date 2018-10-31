Две женщины были госпитализированы после цепной аварии в Сороках

Две женщины были госпитализированы после цепной аварии в Сороках

Серьёзное ДТП произошло этим утром на трассе недалеко от Сорок, в результате которого две женщины были госпитализированы.

По словам очевидцев аварии, автомобиль марки Audi, за рулём которого находилась женщина, двигался на чрезмерно высокой скорости. Не справившись с управлением, автоледи врезалась в другую машину марки Dacia. В результате сильного удара Audi рикошетом отбросило в третий автомобиль, а затем в забор, пишет protv.md.

В результате столкновения травмы получила водительница Audi и пассажирка, которая находилась в салоне автомобиля Dacia. Обе были доставлены в ближайшую больницу. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить все обстоятельства аварии и выявить виновного.

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