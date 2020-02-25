Две сотни коммунальщиков устраняли последствия разгула стихии в Приднестровье (ФОТО)

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Для ликвидации последствий штормового ветра в Приднестровье было задействовано 17 единиц спецтехники. Также были привлечены более 200 работников коммунальных служб.

В Рыбнице спасатели распиливали стволы упавших деревьев и расчищали проезжую часть, а также убирали упавший профнастил. В Днестровске с частного дома ветер снёс кровельное металлическое покрытие, упавшее на газовую трубу. Её убрали спасатели из Слободзеи, пишет mvdpmr.org.

В селе Янтарное Каменского района ветром снесло шифер с фельдшерского пункта. Никто не пострадал. В Григориопольском районе спасатели выезжали, чтобы убрать упавшие деревья с трассы. В Дубоссарах спасатели демонтировали рухнувший рекламный щит и помогли восстановить разрушенные фрагменты кровли. В Тирасполе за день убрали 13 упавших деревьев и восстановили троллейбусную линию.

В результате штормового ветра в Приднестровье для проведения аварийных работ на электросетях было задействовано 36 бригад (104 человека) и 42 единицы техники. Серьёзных повреждений систем газо- и водоснабжения не зафиксировано. Граждане, получившие какие-либо телесные повреждения из-за ухудшения метеоусловий, в травмпункты не обращались.