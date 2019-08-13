Две школьницы в Григориополе спасли аистенка (ФОТО)

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Сейчас птица находится под присмотром ветеринаров.

Пару дней назад две шестиклассницы из Григориополя на окраине города нашли птенца аиста, который не мог ни летать, ни стоять. Девочки взяли его домой, чтобы вылечить и вернуть на волю. Но аистёнок не поправлялся, поэтому семья решила отвезти его в ветеринарную лечебницу.

– Мы думали, что он птенец – начал летать и упал, повредив крылья. Когда взяли домой, ухаживали два дня. Моя мама – врач, она ставила ему уколы, но аистёнок так и не смог встать на ноги. И мы решили обратиться за помощью к ветеринарам. Мы очень за него переживаем и будем следить за его судьбой, – рассказала одна из спасительниц Аня Бондарчук.

Сейчас специалисты григориопольской ветеринарной лечебницы борются за жизнь аиста. По их словам, птенец поступил к ним сегодня утром слабым и после проведения необходимых медицинских процедур находится в среднетяжелом состоянии.

– По предварительным данным, было сильное отравление, так как была очень сильная интоксикация неизвестной причины. То ли это тухлая рыба, то ли химикаты. Когда к нам аист поступил, у него были сильные судороги. Сейчас у нас есть все препараты для оказания первоначального лечения. Когда пройдёт курс лечения и аист будет стабильно стоять на ногах, выпустим его на волю», – отметил ветеринарный врач села Делакеу Андрей Беньковский, пишет novostipmr.com.