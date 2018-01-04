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Две сестрички сгорели заживо в Рышканском районе (ФОТО)

Две сестрички сгорели заживо в Рышканском районе (ФОТО)

Девочкам было 13 и 15 лет. 

Инцидент произошел ранним утром в селе Нихорень Рышканского района. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что огонь охватил помещение площадью 15 квадратных метров. Внутри были найдены обугленные тела несовершеннолетних.

По предварительной информации, дети находились в комнате с включенным в розетку обогревателем, что, скорее всего, и спровоцировало возгорание. Родители девочек не пострадали, так как находились в другой комнате, на которую не распространился огонь. Обстоятельства происшествия выясняются.

 

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