Две серьезные аварии с пострадавшими произошли в Приднестровье (ФОТО)

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ДТП случилось на трассе Одесса – Брест. 41-летняя жительница Тирасполя везла из Первомайска гостей, приехавших из соседнего государства. Женщина не справилась с управлением Volkwagen Passat. Машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево.

От удара авто отбросило на другое дерево, затем иномарка перевернулась на крышу. Проезжавшие мимо очевидцы вызвали милицию и скорую. Автоледи не пострадала. Четверо пассажиров в возрасте от 19 до 69 лет доставлены в Республиканскую клиническую больницу. У троих из них, ехавших на заднем сиденье, диагностированы переломы. В их числе и пенсионерка, которая пока находится в реанимационном отделении.

Помощь правоохранителям на месте происшествия хотел оказать один из неравнодушных автолюбителей. 28-летний водитель Volkwagen Golf, ехавший с семьёй из столицы в Первомайск, остановился на обочине и вышел из машины. Спустя несколько минут в его транспортное средство врезалась Toyota. Удар пришёлся в прицеп с песком. По инерции Volkwagen Golf отбросило за пределы проезжей части.

В результате ДТП 28-летняя жена водителя с открытым переломом плечевой кости была госпитализирована в реанимационное отделение Слободзейской районной больницы. Её свекровь доставлена в травматологию ГУ «РКБ», а 4-месячный ребёнок по предварительным данным не пострадал.

По фактам ДТП проводится разбирательство.