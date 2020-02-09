Две семьи на всё село: во Флорештском районе «вымирает» очередной населённый пункт (ВИДЕО)

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Две супружеские пары, нанаши и их фины, остались единственными жителями села Фрунзешты Флорештского района. Пройдясь по населённому пункту, только в их домах можно увидеть выходящий из дымоходов дым и услышать во дворах лай собак. При том, что в селе есть Интернет и телефонная связь, а центральная улица даже заасфальтирована.

Они построили дома, вкладывали в них силы и деньги, воспитывали детей, но те решили уехать из села, как и другие его жители. Люди разъехались: кто в столицу, кто в Бельцы, а кто вообще за границу. Теперь нанаши и их фины, которые живут в 100 метрах друг от друга, остались единственными жителями села. Они и родственники, и друзья, и соседи, и, как иногда в шутку сами говорят, последние хозяева всего села, передаёт nordnews.md.

Нанаш, которому уже за 60 лет, с ностальгией вспоминает времена, когда в селе числилось около 100 жильцов. Он построил крепкий дом, обустроил своим четверым детям комнаты, но ни один из них не захотел остаться в селе. Сейчас мужчина и рад бы продать дом, но его никто не купит, так как село «вымирает».

Его фины тоже остались верными своему селу. По их словам, в населённом пункте нет ни школы, ни детского сада, ни одного магазина, ни даже церкви. В село даже транспорт не ездит, поэтому оставшимся его жителям приходится идти в соседний населённый пункт пешком или добираться на своих машинах.

Стоит отметить, что во Флорештском районе есть около 10 сёл, в которых проживают менее 100 людей. Речь идёт о селах: Фрумушика Ноуэ, Цыра, Мэринешть, Стэрчень, Рэдулений Ной, Антоновка и Фэгэдэу.