Две подруги устроили пьяный дебош в столичном заведении и не унимались даже в Инспекторате полиции (ВИДЕО)

Батальон патрулирования и оперативного реагирования получил сообщение о том, что на улице Буребиста две нетрезвые и агрессивные девушки вступили в конфликт с посетителями, а также с охраной одного из заведений.

Как сообщает пресс-служба полиции, прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что две девушки в состоянии алкогольного опьянения проявляли агрессивное поведение и использовали нецензурную брань. На требования прекратить незаконные действия они не реагировали, поэтому полиция и бригада спецназначения Fulger были вынуждены сопроводить дебоширок в Инспекторат полиции сектора Ботаника.

Прибыв в ИП, девушки продолжили агрессивно и неуместно себя вести. Правоохранителями было установлено, что девушки являются жительницами столицы в возрасте 18 и 20 лет соответственно. Они были задокументированы по факту хулиганства и неподчинения законным требованиям правоохранительных органов.