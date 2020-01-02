Две машины сгорели дотла в Бельцах: основная версия ЧП – поджог (ВИДЕО)

Две машины сгорели дотла в Бельцах: основная версия ЧП – поджог (ВИДЕО)

Два автомобиля Opel и Toyota сгорели дотла в результате поджога. ЧП произошло поздней ночью во дворе улицы Болгарская в Бельцах.

По данным пресс-секретаря Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилианы Пушкашу, в обоих случаях возгорание случилось под капотами машин. На место происшествия прибыли два пожарных расчёта. В результате пожаров сгорели салоны автомобилей, передаёт tv8.md.

Согласно предварительным выводам полицейских, возгорание произошло в результате поджога. Органы правопорядка устанавливают подозреваемых.

 

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