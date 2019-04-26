Две машины на троих: в Кишинёве арестовали автоугонщиков (ВИДЕО)

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Следователи Инспектората полиции сектора Ботаника задержали 18-летнего и двух 16-летних жителей столицы, подозреваемых в угоне двух автомобилей.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, в первом случае полицейские получили сообщение об угоне 9 апреля. 34-летний мужчина сообщил правоохранителям, что у него пропал автомобиль марки Ford, который он припарковал у дома на бульваре Траян. Хозяину авто был нанесён ущерб в размере 25 000 леев. Второй автомобиль марки Audi, припаркованный на улице Христо Ботева, угнали 13 апреля. 41-летнему владельцу машины был нанесён ущерб в размере 40 000 леев.

В результате следственных мероприятий личности подозреваемых, а также их местонахождение было установлено. Вскоре их задержали и сопроводили в Инспекторат полиции. Молодые люди признали свою вину и сказали, что угнали автомобили, чтобы просто покататься.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.