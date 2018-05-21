Две любви Софико Чиаурели. Своего мужчину она отвоевала у смерти

Легендарная грузинская актриса когда-то поразила всю страну, уйдя от молодого красавца-мужа, но нашла истинную любовь.

Легенда Грузии, знаменитая актриса Софико Чиаурели родилась 21 мая 1937 года в Грузии в Тбилиси в великой семье. Её мать Верико Анджапаридзе была величайшей трагедийной актрисой XX века, отец Михаил Чиаурели — знаменитым режиссёром и художником.

Родителей своих Софико чтила невероятно. Весь ее дом в Тбилиси был увешан их портретами. До конца жизни она не оставляла надежды снять фильм о них, но сделать этого так и не удалось. Впрочем, дочь от великих родителей не отставала ни по таланту, ни по международному признанию.

Софико Чиаурели единственной в СССР была 7 раз признана лучшей актрисой года на международных кинофестивалях. В Советском Союзе актрису знал каждый, причем от мала до велика, после блистательно сыгранных ролей: прачка Вардо в «Мелодиях Верийского квартала», Сидония в «Тепло твоих рук», мадемуазель Алиса Постик в «Ищите женщину», бабушка Мананы в детском фильме «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные». Всего же она сыграла более чем в ста лентах.

А уж что творилось в Грузии, когда появлялась Софико, трудно словами передать — её встречали со съемок и с гастролей толпы фанатов, рёв восторга стоял такой, что можно было подумать, будто встречают из космоса Гагарина. Любой друг актрисы, приезжая в Тбилиси, просто говорил таксисту: «Вези меня к Софико». Её знали все.

Крах идеального брака

В 1956 году на съёмках картины «Наш двор», где Чиаурели играла красавицу Цицино, она познакомилась с ровесником и своим будущем мужем, актёром Георгием Шенгелая. В Софико было трудно не влюбиться — она была яркая, сильная, весёлая, зажигательная. Да и она не осталась равнодушной к Георгию. Им было интересно вместе. Тем для разговоров находилось множество, что было неудивительно. Молодой человек также родился в творческой семье — отцом его был режиссёр Николай Шенгелая, а матерью — актриса Нато Вачнадзе. В 1957 году Софико Чуаурели и Георгий Шенгелая поженились, в браке родились сыновья Нико и Сандро. Впоследствии Георгий Шенгелая окончит режиссёрский факультет ВГИКа, причем мастерскую своего тестя — Михаила Эдишеровича Чиаурели — и украинского кинорежиссёра Александра Петровича Довженко.

Шенгелая снимет известные в советское время картины «Пиросмани», «Мелодии Верийского квартала», «Приди в долину винограда» «Девушка со швейной машинкой», в 1986 году станет Лауреатом Берлинского кинофестиваля в номинации «Режиссёр».

Брак Софико Чиаурели и Георгия Шенгелая казался идеальным. И для всех было шоком, что они развелись. Особенно тяжело было сыновьям, хотя они были уже взрослыми. Чтобы поддержать отца, Нико и Сандро даже переехали на время к Георгию Николаевичу.

Как потом рассказывала в интервью сама Софико Чиаурели, она никогда и предположить не могла, что уйдет от мужа и влюбится в ведущего, актёра Котэ Махарадзе. С 1957 года он работал спортивным комментатором грузинского ТВ, потом стал актёром Тбилисского академического театра имени К. Марджанишвили — того самого, где играла и Софико.

Любовь на сцене стала реальной

Многие недоумевали, глядя на перемены в личной жизни Софико: как можно бросить молодого красавца-мужа ради старого и совсем не красавца Котэ?! Но красота — в глазах смотрящего. В жизни, по признанию актрисы, она любила только двух мужчин — причем оба стали ее законными мужьями. Ухаживал Котэ шикарно. Они с Софико были знакомы 25 лет, Махарадзе обожал актрису Чиаурели в постановках Театра имени Марджанишвили. У обоих семьи, у обоих по двое детей. А потом они играли любовников на сцене и влюбились друг в друга в жизни. Софико рушить свою семью не хотела. Но однажды Котэ спросил, что она любит. Актриса ответила, что ей безумно нравится гулять по опавшим листьям. На завтра путь от входа в театр до её гримёрки был усыпан кленовой листвой.

Их счастье было настоящим, но недолгим. Когда Софико узнала, что Котэ тяжело болен и ему нужна операция, были задействованы все её связи, подняты на уши все родственники по всему миру. В итоге артистка нашла прекрасных врачей в Англии, была с мужем каждую минуту рядом в клинике и отвоевала ещё 5 лет жизни для любимого. Когда в 2002 году Котэ Махарадзе не стало, актриса сказала в интервью: когда уходит любовь, уходит и счастье.

Софико пережила Котэ на несколько лет. Она тяжело заболела, прошла курс лучевой терапии во французской клинике и верила в то, что страшный недуг отступит. Но болезнь оказалась сильнее — на 71-ом году жизни в собственной квартире в Тбилиси Чиаурели умерла. Великую актрису похоронили рядом с Котэ Махарадзе — на городском кладбище «Дидубийский пантеон», где погребены многие герои Грузии.