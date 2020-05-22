Две легковушки “впечатались” в грузовик: пострадали 5 человек

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В Тирасполе с грузовым автомобилем MAN столкнулись сразу два Volkswagen Passat.

Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, грузовик был припаркован у обочины. Сзади в него врезался Volkswagen, а следом – ещё один автомобиль той же марки.

В результате пострадали пять человек: водитель первого Volkswagen и четыре пассажира второго. Им потребовалась госпитализация.

Автоинспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.

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