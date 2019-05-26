Две кражи за одну ночь: пьяный молдаванин обчистил два автомобиля и пытался угнать мопед в Слободзее

0

Мопед марки Honda пропал со двора частного домовладения посёлка Первомайск. Из незапертого автомобиля ВАЗ-2101, припаркованного здесь же, вор похитил два USB-накопителя, аптечку и сигареты. Общая сумма ущерба превысила 8 700 приднестровских рублей.

В эту же ночь была совершена кража из автомобиля Volkswagen, припаркованного у ворот дома на улице Ленина. Повредив замок багажного отделения, вор забрал ящик с инструментом. Его спугнула хозяйка домовладения. Бросив похищенный мопед, злоумышленник скрылся, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Подозреваемого удалось установить в течение нескольких часов. Им оказался 29-летний гражданин Республики Молдова. В Первомайске он проживал временно, пока работал на одной из ферм. В момент совершения краж мужчина находился в алкогольном опьянении. Где оставил ящик с инструментом, он вспомнить не смог.

В настоящий момент злоумышленник задержан и даёт признательные показания. В квартире, где он проживал, изъяты USB-накопители, автомобильный насос и различные инструменты. Проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных хищений.