Две компании самовольно обработали земельные участки сотен жителей Бричанского района: ущерб составил более 6 млн леев

Две компании самовольно обработали земельные участки сотен жителей Бричанского района: ущерб составил более 6 млн леев

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам возбудила уголовное дело после того, как две компании обработали земельные участки, принадлежащие более 200 жителям села Дрепкэуць Бричанского района. Таким образом был нанесён ущерб в размере более 6 000 000 леев.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, по факту самоуправства было возбуждено уголовное дело, его фигурантами стали экономические агенты, которые обработали земельные участки жителей села Дрепкэуць, не получив их согласия. Виновным грозит до 8 лет лишения свободы.

Все обстоятельства устанавливаются.

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