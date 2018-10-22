Две книги XIX века были обнаружены на таможне у возвращающейся из Дании жительницы Каушан

Две книги XIX века были обнаружены на таможне у возвращающейся из Дании жительницы Каушан

Книги, которым более 100 лет, были найдены сотрудниками Таможенной службы Леушаны в микроавтобусе, возвращающемся из Дании.

По данным ведомства, книги 1875 и 1895 годов были спрятаны под одним из пассажирских сидений. В результате расследования была определена и владелица имущества. Ею оказалась 25-летняя жительница города Каушаны.

Оба экземпляра в скором времени будут переданы в Национальный музей истории Молдовы для проведения экспертизы. В том случае, если в ее результате будет определено, что книги представляют собой культурную ценность, будет возбуждено уголовное дело по факту контрабанды.

Согласно действующему законодательству, перемещение через таможенную границу РМ культурных ценностей, совершенное в обход таможенного контроля, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.

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