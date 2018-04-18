Две девушки пожаловались в Агентство по защите прав потребителей на некачественную работу маникюрши и парикмахера

Дамы хотели преобразиться к весенним праздникам, однако остались недовольными своим новым имиджем.

В связи с этим женщины потребовали от администрации салонов красоты возместить денежные траты на маникюр и выпрямление волос кератином, сообщает пресс-служба Агентства по защите прав потребителей

Согласно переданной информации ведомством информации, за неделю пасхальных праздников количество жалоб значительно сократилось. Так, с 10 по 13 апреля 15 человек обратились в Агентство с жалобой о некачественных продуктах или несоответствующих услугах. Больше всего заявлений, а именно 4, за отчётный период поступило на несоответствие в контрактах по кредитованию, составленных в микрофинансовых организациях.

Кроме этого, покупатели жаловались на дефекты приобретённых продуктов, которые проявились ещё до истечения гарантийного срока. Таким образом, за отчётный период свои права потребителя решили восстановить граждане, купившие 2 некачественных компьютера, 4 телефона и телевизор.

Также, в течение пасхальной недели в Агентство поступила жалоба от клиента компании по продаже мебели, которому не установили купленную продукцию стоимостью 20 тысяч леев в назначенный срок.