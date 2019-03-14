Два журналиста из Греции были задержаны в аэропорту Кишинёва

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Два гражданина Греции, которые занимаются журналистскими расследованиями, были задержаны вчера, 13 марта, сотрудниками Пограничной полиции в Международном аэропорту Кишинёва.

Полицейские сообщили иностранцам, что им запрещено въезжать в нашу страну, так как у них нет аккредитации на осуществление журналистской деятельности, пишет anticorupție.md. По данным источника, журналисты были освобождены лишь после вмешательства посла Греции в Молдове со штаб-квартирой в Киеве.

Пограничники хотели узнать у иностранцев, какова цель их визита в нашу страну, на что журналисты ответили, что приехали с профессиональной целью. Затем граждан Греции допрашивали около 30-40 минут. Им сказали, что для осуществления журналистской деятельности, у них должна быть аккредитация. Лишь после того, как журналисты связались с консулом Греческой Республики в Кишинёве Георгием Дука, а также после того, как сообщили Министерству иностранных дел Греции об инциденте, им было разрешено въехать в Молдову.

– Полицейские не извинились. Они сказали, что в этот раз нам посчастливилось и нам разрешили въехать в страну, но в следующий раз нам понадобится аккредитация, – рассказали журналисты.

Представители Пограничной полиции Кишинёвского аэропорта объяснили, что это был обычный контроль, а гражданам Греции было предложено ответить на несколько вопросов.