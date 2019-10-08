Два жителя Гагаузии погибли в жутком ДТП в Болгарии

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Два жителя Гагаузской автономии погибли в ДТП, которое произошло утром 7 октября в Болгарии.

По данным болгарской прессы, в районе села Черковна, которое находится на дороге Дулово-Силистра, автомобиль с молдавскими регистрационными номерами врезался в дерево. В результате аварии водитель автомобиля с травмами ног был доставлен в больницу, а пассажир, ехавший на переднем сиденье, и его жена, ехавшая на заднем сиденье, погибли на месте, передаёт gaguzinfo.md.

33-летний водитель автомобиля будет привлечен к уголовной ответственности. Назначена экспертиза, которая должна установить наличие алкоголя или наркотиков в крови водители, а также причины аварии.

Все трое человек – уроженцы города Комрат. Граждане Молдовы возвращались домой из Стамбула.