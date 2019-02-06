Два жителя Бельц получили взятку от ученика автошколы и были задержаны сотрудниками НАЦ

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Два жителя Бельц были задержаны сотрудниками Национального антикоррупционного центра и Антикоррупционной прокуратуры после того, как вымогательством получили 850 евро от ученика автошколы, пообещав взамен выдачу водительского удостоверения.

По словам осведомителя, в начале января текущего года обвиняемые потребовали деньги под предлогом того, что могут повлиять на членов экзаменационной комиссии Департамента регистрации транспортных средств и квалификации водительского состава в Бельцах и организовать выдачу водительского удостоверения категорий D и Е.

По факту извлечения выгоды из влияния было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра. Подозреваемые были задержаны на 72 часа.

Если вина мужчин будет доказана, то им грозит до 6 лет лишения свободы или штраф в размере до 10 000 условных единиц.