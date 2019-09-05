Два взрыва прогремели в частном доме в Рыбнице (ФОТО)

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На улице Заречной с интервалом в секунду произошло два взрыва. Мужчину, лежащего на полу гаража, расположенного на территории частного домовладения, обнаружила его супруга. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, спасатели и врачи скорой медицинской помощи.

Осмотрев место происшествия, специалисты выяснили, что причиной ЧП стало воспламенение пороха, который находился в металлическом сейфе. Из объяснений 68-летнего мужчины сотрудники милиции выяснили, что, запланировав врезать в металлическую дверь сейфа внутренний замок, хозяин дома приступил к задумке, вооружившись «болгаркой». Охотника с многолетним стажем не смутил факт нахождения в сейфе пороха и боеприпасов к охотничьему ружью. Вероятно, искра стала причиной воспламенения пороха. Прогремело два взрыва, один за другим, пишет mvdpmr.org.

Мужчина получил ожог грудной клетки, рук и лица. Пострадавшего доставили в центральную районную больницу. В настоящее время угрозы его жизни нет.

Сотрудники милиции проводят проверку.