Два вора «укомплектовали» автомобиль краденными запчастями и были пойманы с поличным

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За помощью в милицию обратился 37-летний житель Дубоссар. Мужчина пояснил, что из его автомобиля марки ВАЗ-2101 был похищен радиатор, магнитола и высоковольтные провода. Транспортное средство заявитель, как обычно, припарковал у своего дома, а утром следующего дня обнаружил пропажу имущества.

Как сообщает mvdpmr.org, в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий дубоссарские милиционеры установили личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей села Новая Лунга 17 и 20 лет. Сообщников задержали. Как выяснилось, у старшего из них тоже были «Жигули». Молодые люди искали подходящий транспорт, чтобы «позаимствовать» запчасти. Несколько дней наблюдали за хозяином ВАЗа, затем совершили кражу.

Похищенное имущество правоохранители изъяли. Магнитолу и аккумулятор злоумышленник установил в своём автомобиле. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.