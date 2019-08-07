Два водителя предъявили на молдо-румынской границе поддельные права

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Сегодня утром, 7 августа, сотрудники Пограничной полиции выявили два поддельных водительских удостоверения.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, первый инцидент произошёл на КПП «Джурджулешты-Галац». Там поддельный документ был обнаружен у гражданина Турции. Он подъехал к линии контроля на зарегистрированном в Болгарии автомобиле марки BMW. В ходе проверки документов было установлено, что его водительское удостоверение, выданное властями Турции, сфальсифицировано. 44-летний водитель сказал, что ничего не знает о нарушение, а права после истечения их срока действия ему выдал приятель из Кипра. Однако мужчина не проверил статус документа.

Второе поддельное водительское удостоверение, выданное румынскими властями, предъявил мужчина с двойным гражданском (Молдовы и Румынии). 33-летний мужчина подъехал к КПП «Кагул» по направлению на выезд из страны. Пограничники выявили, что его права сфальсифицированы. По словам нарушителя, он приобрёл права за 400 евро у гражданина Румынии.

Все обстоятельства этих инцидентов устанавливаются. Нарушители будут наразаны в соответствии с законодательством.