Два водителя из Молдовы попались на молдо-румынской границе с фальшивыми “зелёными картами” (ФОТО)

Два водителя из Молдовы попались на молдо-румынской границе с фальшивыми “зелёными картами” (ФОТО)

Пограничники КПП «Оанча» задержали мужчину и женщину с двойным гражданством (Болгарии и Молдовы), которые предъявили на пограничном контроле поддельные страховки.

Согласно полученным данным, 34-летний гражданин Болгарии и Молдовы находился за рулём автомобиля Volkswagen Sharan, а 27-летняя женщина, тоже с двойным гражданством, управляла BMW X5. Оба автомобиля зарегистрированы в Литве. В ходе проверки оказалась, что страховки, которые они предъявили пограничникам, являются поддельными.

Нарушители заявили, что недавно приобрели автомобили и не знали о том, что документы были сфальсифицированы, передаёт publika.md.

Органы правопорядка проводят проверку по данному факту.

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