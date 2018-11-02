Два владельца фальшивых водительских прав не прошли пограничный контроль

Сотрудники Пограничной полиции обнаружили признаки фальсификации в предъявленных гражданами Молдовы документах. Оба инцидента были зарегистрированы в четверг, 1 ноября, на КПП Скулень.

В первом случае речь идёт о 37-летнем жителе Тирасполя, который проходил пограничный контроль в направлении на выезд из страны, будучи за рулём автомобиля марки Volkswagen Crafter. Среди документов, предоставленных правоохранителям, находилось и водительское удостоверение, выданное национальными властями, на котором отсутствовали некоторые признаки защиты. Давая показания, молодой человек сообщил, что не знал о фальсификации документа, тем не менее, он отказался указать обстоятельства, при которых было получено водительское удостоверение.

Второй участник трансграничного движения, которому грозит уголовное наказание, – житель Ниспорен, проходивший контроль в качестве пассажира рейса Молдова – Италия. Молодой человек вызвал подозрение пограничников, в результате чего было принято решение провести дополнительную проверку. В ходе обыска среди его личных вещей было найдено молдавское удостоверение личности нового типа с явными признаками фальсификации. Мужчина отказался как-либо разъяснить ситуацию.

Оба документа были изъяты и направлены на экспертизу. Сотрудники Пограничной полиции продолжают расследовать дело. Нарушителям грозит штраф в размере до 650 у.е., неоплачиваемый труд до 200 часов или тюремное заключение на срок до 2 лет.