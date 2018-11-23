Два уличных вора напали на кишинёвца и отобрали телефон и деньги: злоумышленников задержали (ВИДЕО)

Полиция Кишинёва задержала двух жителей Флорешт 23 и 25 лет по подозрению в совершении уличной кражи, в результате которой пострадал 20-летний кишинёвец.

По словам жертвы злоумышленников, на него напали в ночь на 5 ноября, приблизительно в 01.00 ночи, в тот момент, когда он находился в парке на улице Христо Ботев. Воры силой отобрали у него телефон марки Samsung, а также 50 леев, после чего скрылись в неизвестном направлении. Своими преступными действиями они причинили потерпевшему ущерб в размере 4 050 леев, сообщает пресс-служба полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были идентифицированы и задержаны на 72 часа. Им грозит наказание в виде лишение свободы на срок от 5 до 7 лет. Стоит отметить, что ранее молодые люди были судимы за совершение подобных преступлений.