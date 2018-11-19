Два украинца пытались незаконно вывезти из Молдовы сигареты на 126 тысяч леев (ФОТО)

Два украинца пытались незаконно вывезти из Молдовы сигареты на 126 тысяч леев (ФОТО)

Двух граждан Украины, которые запланировали незаконный перевоз табачных изделий из Молдовы в Украину, задержали правоохранители Одесской области.

По данным Таможенной службы Украины, автомобиль марки Volkswagen с литовскими номерами был замечен и остановлен на трассе Кодима – Балта. В машине находились два гражданина Украины. В багажнике и салоне автомобиля они везли 9 ящиков с сигаретами без акцизных марок. Стоимость партии оценивается в 205 000 гривен (около 126 000 леев).

На граждан Украины — жителей Одесской и Николаевской областей, составлены протоколы об административном правонарушении. Контрабанда была изъята. Нарушители получили штраф на сумму 238 гривен (около 146 леев).

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