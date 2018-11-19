Два украинца пытались незаконно вывезти из Молдовы сигареты на 126 тысяч леев (ФОТО)

Двух граждан Украины, которые запланировали незаконный перевоз табачных изделий из Молдовы в Украину, задержали правоохранители Одесской области.

По данным Таможенной службы Украины, автомобиль марки Volkswagen с литовскими номерами был замечен и остановлен на трассе Кодима – Балта. В машине находились два гражданина Украины. В багажнике и салоне автомобиля они везли 9 ящиков с сигаретами без акцизных марок. Стоимость партии оценивается в 205 000 гривен (около 126 000 леев).

На граждан Украины — жителей Одесской и Николаевской областей, составлены протоколы об административном правонарушении. Контрабанда была изъята. Нарушители получили штраф на сумму 238 гривен (около 146 леев).