Два турка попались с фальшивыми документами во время проверки пассажиров курса Кишинёв-Киев

0

Пограничники Международного аэропорта Кишинёва задокументировали двух граждан Турции, которые предъявили два вида на жительство с явными признаками фальсификации. Инцидент был зарегистрирован вчера, 23 августа, во время проведения пограничного контроля пассажиров рейса Кишинёв-Киев.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, двое мужчин в возрасте 24 и 38 лет предъявили свои паспорта, выданные властями Турции. Во время беседы с путешественниками выяснилось, что они направляются в Чехию. После этого пограничники попросили предъявить документы, которые позволили бы им легально находиться на территории европейского государства. В связи с этим мужчины предъявили документы вида на жительство, выданные властями Кипра. В ходе тщательной проверки выяснилось, что документы являются поддельными.

Позже граждане Турции рассказали, что иностранец помог им получить сфальсифицированные документы, а также организовал им поездку в Чехию. По данному факту было начато уголовное преследование. Иностранцам не разрешили пересечь границу Молдовы.