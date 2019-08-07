Два таможенных инспектора задержаны по делу о контрабанде сигарет

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Два таможенных инспектора из юга страны были задержаны сотрудниками Службы внутренней безопасности и антикоррупции МВД и прокурорами Кагула. Их подозревают в участии в схеме контрабанды сигарет.

Уголовное дело было возбуждено после того, как Управление по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) в Румынии установила существование организованной преступной группировки, специализирующейся на незаконном ввозе и обороте на территории Румынии большого количества табачных изделий.

Правоохранители выяснили, что в период с февраля по май 2019 года члены ОПГ нелегально ввезли из Молдовы в Румынию 116 360 пачек сигарет с акцизами РМ, стоимость которых составляет 1 163 600 леев, передаёт realitatea.md. 31 июля в рамках этого дела правоохранители задержали главу таможенного пункта в Кагуле.

Напомним, что прокуроры провели этим утром обыски в нескольких столичных таможенных офисах, а также в филиале Центра обработки и перевозки почты ГП «Почта Молдовы», в связи с делом о контрабанде анаболиков, янтаря, табака и этилового спирта.