Два сотрудника Нацинспектората расследований задержаны на 72 часа

Два сотрудника Нацинспектората расследований задержаны на 72 часа

Два сотрудника Национального инспектората расследований были задержаны на 72 часа по делу о коррупции. Сегодня Антикоррупционная прокуратура проводила обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по факту извлечения выгоды из влияния.

Согласно материалам дела, в период с октября по ноябрь 2018 года следователи вымогали и получили более 40 тысяч евро от экономических агентов, которым обещали повлиять на некоторых представителей госучреждений, чтобы избежать налоговых проверок и возможной уголовной ответственности.

В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, документы, записи и денежные средства. Все обстоятельства устанавливаются, передаёт tv8.md.

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