Два сотрудника Moldtelecom отдыхали в Дубае на деньги компании: в их отношении возбуждены уголовные дела

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам возбудила два уголовных дела по факту присвоения чужого имущества и злоупотребления служебным положением. Преступления были совершены управляющими компании Moldtelecom.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры РМ, в течение 2018-2019 годов сотрудник компании Moldtelecom, будучи членом политической партии, незаконно использовал рабочее авто. Таким образом чиновник нанёс существенный ущерб фирме, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

В то же время прокуроры установили, что ответственные лица Moldtelecom весной 2019 года на деньги компании отправились на отдых в Дубай, чем нанесли ущерб в размере более 120 000 леев. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.