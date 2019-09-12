Два следователя задержаны по делу о коррупции: в Нацинспекторате расследований проведут обыски

Два следователя задержаны по делу о коррупции: в Нацинспекторате расследований проведут обыски

Офицеры Национального антикоррупционного центра и прокуроры задержали двух сотрудников Управления по борьбе с экономическими преступлениями Национального инспектората расследований после того, как в их домах были проведены обыски.

Предполагается, что подозреваемые получали взятки от экономических агентов в размере от 30 до 50 тысяч евро, передаёт deschide.md. Достоверные источники сообщили, что сегодня офицеры НАЦ и прокуроры проведут в рамках этого дела обыски в офисах Национального инспектората расследований.

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