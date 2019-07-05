Два рыбничанина незаконно наловили около полусотни килограммов рыбы в Днестре

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Они продавали запрещённую для ловли рыбу на территории центральной районной больницы.

В дежурную часть Рыбницкого ОВД поступило сообщение от сотрудника Управления сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии. Он сообщил, что на территории центральной районной больницы трое мужчин реализуют запрещённую для ловли рыбу: карпа, сома, леща и окуня. В ходе разбирательства было установлено, что рыбачили они в ночь на 4-е июля в реке Днестр, с берега села Попенки. Общий вес улова составил 49 кг, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

У злоумышленников изъяты сеть и лодка. Рыбу отправили в воинскую часть. В настоящее время по данному факту проводится проверка.