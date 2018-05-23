Два рыбака-браконьера задержаны с 50 кг рыбы на берегу озера Белеу (ВИДЕО)

Нарушители были обнаружены утром 22 мая во время патрулирования приграничной территории в районе населенных пунктов Слобозия Маре – Тулучешть.

Браконьерами оказались двое жителей села Слобозия Маре Кагульского района 24 и 26 лет: им удалось выловить 50 кг рыбы. Они были наказаны штрафом в размере 12 условных единиц (600 леев) за нарушение режима пограничной зоны. После этого рыбаки и вся незаконно выловленная ими рыба были переданы представителям заповедника Prutul de Jos для привлечения к ответственности за браконьерство.

С начала апреля и на протяжении 70 дней в Молдове действует запрет на ловлю рыбы в естественной среде.