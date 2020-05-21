Два рейса из России утверждены для граждан Молдовы на 26 и 27 мая

0

26 и 27 мая компания “Air Moldova” выполнит два чартерных рейса, которые доставят на Родину граждан Молдовы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Рейсы будут осуществлены:

Москва – Кишинёв – 26 мая

Вылет из DME в 14:00, прибытие в 15:50.

Санкт-Петербург – Кишинёв – 27 мая

Вылет из LED в 14:20, прибытие в 16:30.

Билеты можно приобрести онлайн на сайте авиаперевозчика. Представители компании отмечают, что на эти рейсы будут допущены только пассажиры, имеющие гражданство РМ, члены семьи граждан Республики Молдова; лица, имеющие долгосрочную визу, вид на жительство или документ, эквивалентный виду на жительство, выданному властями; лица, осуществляющие поездку в служебных целях, что подтверждает виза, вид на жительство или другой эквивалентный документ; члены дипломатических миссий и консульских учреждений, аккредитованных в Республике Молдова, международных организаций/ миссий, а также члены их семей или сотрудники, которые могут оказывать гуманитарную помощь; транзитные пассажиры, в том числе репатриированные в результате предоставления консульской защиты.

Также все пассажиры обязаны носить защитные маски и одноразовые перчатки.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.