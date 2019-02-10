Два разыскиваемых гражданина США пытались незаконно попасть в Молдову (ФОТО)

0

Нарушителей задержали в пункте пропуска «Кучурган».

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины два пассажира автомобиля Mersedes, который следовал в Молдову, предоставили для проверки паспорта граждан США. Пограничники оперативно установили, что документы фальшивые.

В ходе углубленного осмотра транспортного средства под пассажирским сиденьем пограничники обнаружили еще два иностранных паспорта граждан США, которые, как выяснилось, также принадлежат данным лицам, пишет volnorez.com.ua.

Оказалось, что мужчин разыскивают по подозрению в хулиганстве. На правонарушителей составили протоколы, чужие документы у них изъяли. Кроме того, им отказали в пропуске через границу. На место происшествия вызвали полицию.