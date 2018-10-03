Два пожара по неосторожности произошли в Приднестровье

В первом случае возгорание произошло на территории одного из частных домовладений по улице Мичурина села Ближний Хутор. Пылали дрова, сложенные под навесом.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, с пламенем, охватившим площадь в 10 квадратных метров, сотрудники СВПЧ-1 справились за считанные минуты. Основной запас поленьев, заготовленных на зиму, удалось сохранить. Материальный ущерб не нанесён. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. 86-летний хозяин жилья оставил без присмотра не потушенный до конца костёр, в котором сжигал мусор.

Поздней ночью в дежурную часть СВПЧ-2 позвонил очевидец, заметивший задымление на дачном участке в микрорайоне Северный в Тирасполе. Горело металлическое строение, утеплённое изнутри деревом. За 10 минут огнеборцы ликвидировали воспламенение. Из всего имущества уцелела только печь-«буржуйка».

Специалисты рассматривают две версии произошедшего. Причиной возгорания могло стать несоблюдение Правил пожарной безопасности при эксплуатации печи или неосторожность при курении. Дверь помещения в момент ЧП была не заперта. Принадлежность сгоревшего имущества устанавливается.