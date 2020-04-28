Два подростка из Гагаузии попались на попытке угона авто

Два подростка из Гагаузии попались на попытке угона авто

Два подростка из Гагаузской автономии попались на попытке угона легкового автомобиля. Инцидент произошёл в ночь на 17 апреля в Чадыр-Лунге.

Как пишет gagauzinfo.md, неизвестные попытались похитить машину “ВАЗ-2103”, припаркованную во дворе многоквартирного дома. Однако преступникам не удалось довести свой умысел до конца.

В полиции было открыто уголовное дело за покушение на кражу. Правоохранители подозревают в попытке угона машины двух молодых людей 17 и 18 лет из Гайдар и Чадыр-Лунги.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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