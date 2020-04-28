Два подростка из Гагаузии попались на попытке угона авто

0

Два подростка из Гагаузской автономии попались на попытке угона легкового автомобиля. Инцидент произошёл в ночь на 17 апреля в Чадыр-Лунге.

Как пишет gagauzinfo.md, неизвестные попытались похитить машину “ВАЗ-2103”, припаркованную во дворе многоквартирного дома. Однако преступникам не удалось довести свой умысел до конца.

В полиции было открыто уголовное дело за покушение на кражу. Правоохранители подозревают в попытке угона машины двух молодых людей 17 и 18 лет из Гайдар и Чадыр-Лунги.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.