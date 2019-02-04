Два подростка из Бангладеша попытались незаконно попасть в Молдову

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Два подростка из Бангладеша были задержаны при попытке незаконно пересечь границу Республики Молдова. Выяснилось, что ребята направлялись в Италию, но оказались в Молдове.

Сотрудники полиции сопроводили нарушителей в столичный центр защиты жертв торговли людьми, где позже они были размещены, пишет protv.md. Замначальника Управления по защите прав ребёнка Лучия Качук сообщила, что беседа с молодыми людьми проходит сложно в силу того, что ребята не знают английского.

– Речь идёт о двух юношах в возрасте 16 и 17 лет, у которых при себе не было документов. Румынские пограничники выдали им временные документы, – отметила Лучия Качук.

Кроме этого, с помощью переводчиков удалось выяснить, что парни хотели попасть в Италию, но не известно по какой причине. Ответственные лица утверждают, что они найдут выход в данной ситуации.