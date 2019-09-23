Два поддельных документа и три патрона: троих нарушителей задержали в аэропорту (ФОТО)

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Сотрудники Пограничной службы в международном аэропорту Кишинёва за последние 24 часа зарегистрировали 3 правонарушения. Две гражданки Ирана попытались предъявить поддельные документы, а гражданин Молдовы хотел провезти три охотничьих патрона.

Две пассажирки рейса “Стамбул-Кишинёв”, мать и дочь, представили для проверки документы, выданные польскими властями. В паспорте, выданном на имя 41-летней женщины, были замечены признаки подделки, а документ на несовершеннолетнюю принадлежал другому лицу. В результате дополнительной проверки в ручной клади пассажирок были обнаружены два иранских действительных паспорта. Согласно процедуре, подозрительные документы были изъяты и направлены на экспертизу.

Еще одно правонарушение было зарегистрировано на выезде из страны. Во время проверки ручной клади у гражданина Молдовы было обнаружено три охотничьих патрона. Мужчина сообщил, что недавно был на охоте с той же сумкой, но перед поездкой забыл её проверить.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.