Два пьяных товарища устроили дома кровавую драку на ножах

Застолье двух приднестровцев завершилось кровавой расправой. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, между мужчинами возник конфликт.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, инцидент произошёл в Бендерах в среду. Приблизительно в 7.30 утра скорая помощь привезла обоих пострадавших в городскую больницу. О пациентах с колото-резаными ранами медики сообщили милиционерам.

В ходе разбирательства было установлено, что травмы друг другу знакомые причинили, находясь под воздействием алкоголя. 39-летний гость, житель села Протягайловка, ударил хозяина жилья ножом в грудь. 31-летний владелец квартиры в ответ нанёс удар ножом в левую ногу приятеля.

По факту причинения вреда здоровью ведётся разбирательство. Пациенты направлены для прохождения амбулаторного лечения.